DHA : TSK : Bugün saat 15: 30 sularında Koalisyon ile yapılan hedef koordinasyonu neticesinde Bzagah bölgesinde belirlenen DEAŞ hedeflerine Koalisyon Hava Kuvvetlerince (İngiltere'ye ait TORNADO savaş uçakları ile) hava taarruzu düzenlenmiştir. Belirlenen hedefler imha edilmiştir.