Koalisyon Uçakları Uzun Aradan Sonra İlk Kez DEAŞ'ı Vurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'deki terör örgütü DEAŞ'a ait hedeflere yönelik gün içinde düzenlenen hava operasyonuyla ilgili detayları paylaştı. Koalisyona ait İHA'lar ve İngiliz uçaklarının gün içinde DEAŞ hedeflerini vurduğu açıklandı.

RUSYA İLE KOORDİNASYON SONRASI BOMBARDIMAN

Ayrıca Rusya yetkilileriyle yapılan koordine ile Rus uçaklarının da DEAŞ hedeflerini imha ettiği söylendi. Uzun bir süreden sonra koalisyon savaş uçakları ile ilk kez hava taarruzu düzenlendiği ifade edildi.

İNGİLİZ UÇAKLARI DEAŞ'I VURDU

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede, bugün sabah saat 07:00'da, 07:14'de, 11:35'te ve 16:20'de Koalisyona ait ABD Silahlı İHA'lar ile gerçekleştirilen keşifler esnasında düzenlenen hava saldırısında El Bab bölgesinde DAEŞ'a ait hedefler vurulduğu, yine bugün saat 15:30 sularında Koalisyon ile yapılan hedef koordinasyonu neticesinde Bzagah bölgesinde belirlenen DEAŞ terör örgütü hedeflerine Koalisyon Hava Kuvvetleri tarafından (İngiltere'ye ait TORNADO savaş uçakları ile) hava taarruzu düzenlendiği ve hedeflerin imha edildiği açıklandı.

RUS UÇAKLARINDAN TAARRUZ

Türkiye ve Rusya Federasyonu arasında imzalanan mutabakat çerçevesinde, bugün Rusya yetkilileriyle yapılan koordine neticesinde Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ile El Bab'ın güneyinde belirlenen DEAŞ hedeflerine hava taarruzlarının gerçekleştirildiği belirtildi.

SURİYE REJİMİ DE GÜNEYDEN İLERLİYOR

Suriye ordusu da, DÜN (17 Ocak) öğle saatlerinde Halep'in doğusundan, DAEŞ'in elindeki El Bab'a taarruz başlatmıştı. El Bab güneyi ve güneybatısında başlayan operasyonlarda Rasm el Abud kasabası ve Muşheyrife köyünün Suriye ordusunun eline geçtiği bildirildi. Rasm el Alam kasabasına da giren Suriye ordusunun asıl hedefinin Deyr Hafir üzerinden Tabka bölgesine inmek olduğu iddia edildi.