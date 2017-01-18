Savcılık Bacağından Isırılan AK Partili Balta'nın Şikayetiyle Soruşturma Başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, TBMM'deki yeni Anayasa görüşmeleri sırasında çıkan arbede sırasında ayağının ısırıldığını iddia eden AK Parti Milletvekili Muhammet Balta'nın şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

Balta, dün akşam Adli Tıp'tan aldığı raporu sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Raporda, bacaktaki yara izinde diş izi olabileceği tahmin edilen izler tespit edildiği belirtilmişti.

Isırığı CHP milletvekili Eren Erdem'in yaptığı iddia edilmiş, ancak Balta Meclis'te söz alarak kendini ısıranın Erdem olmadığını açıklamıştı.



