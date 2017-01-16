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16 Ocak 2017 Pazartesi 19:06
Diyarbakır'daki patlamada şehit sayısı 4'e yükseldi.
Diyarbakır'daki patlamada şehit sayısı 4'e yükseldi.
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[9168632] DHA
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