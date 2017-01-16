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Diyarbakır'daki patlamada şehit sayısı 3'e çıktı.

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Diyarbakır'daki patlamada şehit sayısı 3'e çıktı.

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