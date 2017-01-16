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16 Ocak 2017 Pazartesi 17:54
Diyarbakır'daki patlamada şehit sayısı 3'e çıktı.
Diyarbakır'daki patlamada şehit sayısı 3'e çıktı.
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[9168389] DHA
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