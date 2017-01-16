DHA YURT: Diyarbakır Sur' da 1 polis şehit, 3 polis yaralı
Diyarbakır Sur' dan çıkarılan hafriyat ve molozların döküldüğü Dicle üniversitesindeki alanın yanında bulunan mezarlık duvarının dibine bırakılan patlayıcı polis aracının geçişi sırasında patlatıldı. Patlamada İlk belirlemelere göre 1 polis şehit oldu, 3 polis yaralandı
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DHA YURT: Diyarbakır Sur' da 1 polis şehit, 3 polis yaralıDiyarbakır Sur' dan çıkarılan hafriyat ve molozların döküldüğü Dicle üniversitesindeki alanın yanında bulunan mezarlık duvarının dibine bırakılan patlayıcı polis aracının geçişi sırasında patlatıldı.
DHA YURT: Diyarbakır Sur' da 1 polis şehit, 3 polis yaralı
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