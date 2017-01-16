TÜMÜ
Haberler Search
Flaş

Flaş

DHA YURT: Diyarbakır Sur' da 1 polis şehit, 3 polis yaralıDiyarbakır Sur' dan çıkarılan hafriyat ve molozların döküldüğü Dicle üniversitesindeki alanın yanında bulunan mezarlık duvarının dibine bırakılan patlayıcı polis aracının geçişi sırasında patlatıldı.

Flaş

DHA YURT: Diyarbakır Sur' da 1 polis şehit, 3 polis yaralı

Diyarbakır Sur' dan çıkarılan hafriyat ve molozların döküldüğü Dicle üniversitesindeki alanın yanında bulunan mezarlık duvarının dibine bırakılan patlayıcı polis aracının geçişi sırasında patlatıldı. Patlamada  İlk belirlemelere göre 1 polis şehit oldu, 3 polis yaralandı

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads