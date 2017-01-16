TÜMÜ
Haberler Search
Flaş

Flaş

DHA: Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan: Ülke ekonomisine yeni bir katkı sağlamak ve yabancı para birimleri karşısında milli paramızı ve ihracatçılarımızı korumak amacıyla TCDD tarafından işletilen İzmir ve Haydarpaşa limanlarında verilen hizmetlerde 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren Türk...

Flaş

DHA: Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan: Ülke ekonomisine yeni bir katkı sağlamak ve yabancı para birimleri karşısında milli paramızı ve ihracatçılarımızı korumak amacıyla TCDD tarafından işletilen İzmir ve Haydarpaşa limanlarında verilen hizmetlerde 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren Türk Lirası kullanmaya başlandı.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads