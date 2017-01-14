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DHA : Anayasa değişikliği teklifinin 12. maddesi 344 oy ile kabul edildi.

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DHA : Anayasa değişikliği teklifinin 12. maddesi 344 oy ile kabul edildi.


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