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DHA: Fırat Kalkanı Harekatında 1 askerin daha şehit olduğu bildirildi.

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DHA: Fırat Kalkanı Harekatında 1 askerin daha şehit olduğu bildirildi.

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Şehit, Dha
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