DHA: ASKERİ ARAÇ İLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI: 1 ASKER ŞEHİT
ÇORUM'un Laçin İlçesi'nde askeri araç ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 asker şehit oldu, 1'i ağır 13 kişi de yaralandı.
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DHA: ASKERİ ARAÇ İLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI: 1 ASKER ŞEHİTÇORUM'un Laçin İlçesi'nde askeri araç ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 asker şehit oldu, 1'i ağır 13 kişi de yaralandı.
DHA: ASKERİ ARAÇ İLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI: 1 ASKER ŞEHİT
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