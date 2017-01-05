KPSS Operasyonu: 105 Asker Eşi İçin Gözaltı Kararı

Ankara'da 2010 KPSS ile ilgili düzenlenen operasyonda 105 asker eşi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda şu ana kadar 74 kişi gözaltına alındı.

DARBE GİRİŞİMİNDE AKTİF ROL ALDILAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2010 yılındaki KPSS öncesinde soruların çalınmasıyla ilgili olarak yapılan 10'uncu aşama operasyonda, 15 Temmuz darbe girişiminde aktif olarak yer aldıkları ve FETÖ mensubu oldukları tespit edilen 105 asker eşi hakkında gözaltı kararı verdi.

TERÖR ÖRGÜTÜNE PARA AKTARMIŞLAR

Şüphelilerin terör örgütü FETÖ'ye himmet, para transferleri, FETÖ tepe yönetimi ile irtibat ve Bank Asya'da para hareketi ile suçlandıkları öğrenildi.

31 İLDE OPERASYON YAPILIYOR

Soruşturma dosyasında şüphelilerin genel kültür, genel yetenek ve eğitim bilimleri sınavına ait soruları sınavdan önce elde ettiklerine dair kuvvetli delil bulunduğu belirtildi. Ankara 29, İstanbul 21, İzmir 5 kişi olmak üzre Türkiye genelinde 31 ilde operasyon yapılıyor. Operasyonda 74 kişi gözaltına alındı.

EŞLERİNİN RÜTBELERİ ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerin ikisinin eşinin albay, 14'ünün yarbay, 40'ının binbaşı, 40'ının yüzbaşı, 4'ünün üsteğmen eşi olduğu öğrenildi.