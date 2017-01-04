DHA YURT;İzmir'de DEAŞ operasyonu, Konya'dan kaçan üç aile İzmir'de yakalandı



İSTANBUL Ortaköy'deki DEAŞ katliamıyla ilgili Konya'da yapılan operasyondan sonra bu ilden 20 gün önce İzmir'e gelen aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 27 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.