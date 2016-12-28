DHA: Meclis Anayasa Komisyonu'nda tartışma çıktı
Anayasa Komisyonu'nda Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, anaysa değişikliği teklifinin 6'ncı maddesi üzerinde konuşurken, CHP'li milletvekilleri tepki gösterdi. AK Partili milletvekilleriyle CHP'li milletvekilleri arasında sözlü tartışma yaşandı.
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DHA: Meclis Anayasa Komisyonu'nda tartışma çıktıAnayasa Komisyonu'nda Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, anaysa değişikliği teklifinin 6'ncı maddesi üzerinde konuşurken, CHP'li milletvekilleri tepki gösterdi.
DHA: Meclis Anayasa Komisyonu'nda tartışma çıktı
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