DHA: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Fethi Sekin kardeşimiz yaptığı kahramanlıkla büyük bir faciayı önlemiştir. Onun ismini yaşatmak bizim vazifemizdir Şehidimizin isminin bir yere verilip yaşatılması konusunda arkaşlarımız değerlendirmelerini yapıyor" dedi
DHA-Flaş Haber - Türkiye-İzmir -
Flaş(3)
DHA: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Fethi Sekin kardeşimiz yaptığı kahramanlıkla büyük bir faciayı önlemiştir.
DHA: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Fethi Sekin kardeşimiz yaptığı kahramanlıkla büyük bir faciayı önlemiştir. Onun ismini yaşatmak bizim vazifemizdir Şehidimizin isminin bir yere verilip yaşatılması konusunda arkaşlarımız değerlendirmelerini yapıyor" dedi
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