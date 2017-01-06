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Flaş(3)

Flaş(3)

DHA: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Fethi Sekin kardeşimiz yaptığı kahramanlıkla büyük bir faciayı önlemiştir.

Flaş(3)

DHA: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Fethi Sekin kardeşimiz yaptığı kahramanlıkla büyük bir faciayı önlemiştir. Onun ismini yaşatmak bizim vazifemizdir Şehidimizin isminin bir yere verilip yaşatılması konusunda arkaşlarımız değerlendirmelerini yapıyor" dedi

DHA-Flaş Haber - Türkiye-İzmir -

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