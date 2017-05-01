Van'ın Gevaş İlçesi'nde Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Kameradaki detay kulübü ayağa kaldırdı
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