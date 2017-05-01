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Van'ın Gevaş ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Van'ın Gevaş ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Deprem, Gevaş, Van