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Banvit, FIBA Şampiyonlar Ligi finalinde Tenerife'ye 63-59 kaybetti.

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Banvit, FIBA Şampiyonlar Ligi finalinde Tenerife'ye 63-59 kaybetti

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Şampiyonlar Ligi, Banvit, Fi