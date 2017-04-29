Faciadan Dönüldü! İzmit Körfezi'nde LPG Yüklü Tanker Alev Alev Yandı

Kocaeli Körfezi'nde LPG yüklü bir tankerde yangın çıktı. Tankere havadan ve denizden müdahale edildi. Yangın kısa süre sonra kontrol altına alındı, soğutma çalışması başladı. Meydana gelen yangında 7 kişi yaralandı. Yangına müdahale eden römorkörlerden biri de yandı. Bunun içindeki 3 mürettebat hastaneye gönderildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Dakikalar sonra Tütünçiftlik açıklarındaki alevler kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışması yapıyor.

7 KİŞİNİN YARALANDIĞI BİLDİRİLİYOR

Kocaeli Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Yangın sonrası denize atlayanlar oldu. Geminin içinden de yangına müdühale edildi. Şu an kontrol altına alındığı bilgisi geliyor. Hem Donanma Komutanlığı hem belediye ekipleri hem de firmanın personeli içeriden müdahale ediliyor. Mürettabatla ilgili bir tehlike yok. 7 kişinin yaralı olduğu bildiriliyor. Yangın çıkınca denize atlamışlar. Kurtarıldılar." ifadelerini kullandı.

TÜPRAŞ TESİSLERİNE YAKIN

Yanan gemi TÜPRAŞ tesislerine 600-700 metre uzaklıkta bulunuyor.

KÖRFEZ GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Öte yandan nedeniyle Kocaeli Körfezi gemi trafiğine kapatıldı.

"EN BÜYÜK RİSK DİĞER TANKERLERE SIÇRAMASI"

NTV canlı yayınına telefonla bağlanan İTÜ öğretim üyesi Prof. Abdurrahman Kılıç, olayla ilgili bilgiler verdi. Kılıç özetle şunları söyledi:

"Müdahale şekli içinde bulunan yakıtın cinsine bağlı. LPG olduğu için bir sızma olmaz. tek çare soğutma yapmak. Soğutmadan sonra diğer tanklara geçişini engelleyecek şekilde yanmasını sağlamak lazımdır. LPG yangınlarını söndürmek zordur. En büyük risk bir tankerden diğerine geçmesi. Genellikle böyle durumalrda kaptandan bilgi alınır. Bir taraftan da soğutma çalışması yapılır. Söndürme maddesi kullanmak bir işe yaramaz. Önemli olan yarılan bir tank varsa bu tanktaki yangının diğer tanklara sıçramasını engellemektir. Öncelikle tankın içerisindeki LPG'nin patlamaması için yangına sebep olacak faktörlerin ortadan kaldırılması gerekiyor. Bu kısımda oturma ve yerleşim alanı varsa tankın kılavuz kaptan gemileriyle uzaklara çekilmesi lazım. Patlama olma ihtimali var. Bu tanklarda alınan güvenlik önlemlerine bağla. Olma ihtimali çok az olsa bile yerleşim alanından uzaklaştırmakta fayda var. "