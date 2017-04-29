DHA: İzmit Körfezi Tütünçiftlik açıklarında bir tankerin yandığı ihbarı üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti ekipleri hareket etti..
Arı sokması deyip geçmeyin, öldürüyor!
'Fi' dizisindeki kırmızı tüy detayı sosyal medyanın alay konusu oldu
Beşiktaş'a ezeli rakibinden yüzyılın transfer çalımı!
13 yaşındaki kıza şehitlikte cinsel istismar!
Ronaldinho futbolu bıraktı ama yılın asistini yaptı
Kanlı sahneleriyle bilinen dizinin oyuncuları 2,5 milyon dolar alacak
Acun kabul ederse borsada Survivor devri başlıyor
Kenan, aldığı binayı 5 katı fiyatına sattı
Şampiyon oldular, Eren için görüşmeye başladılar