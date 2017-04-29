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DHA: İzmit Körfezi Tütünçiftlik açıklarında bir tankerin yandığı ihbarı üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti ekipleri hareket etti.

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DHA:  İzmit Körfezi Tütünçiftlik açıklarında  bir tankerin   yandığı ihbarı üzerine  bölgeye  Kıyı Emniyeti ekipleri hareket etti..

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