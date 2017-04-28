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Erdoğan'a suikast girişimi davasında savcı 6 kez müebbet hapis istedi.

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Erdoğan'a suikast girişimi davasında savcı 6 kez müebbet hapis istedi.

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