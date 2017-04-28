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DHA: TSK: Urfa' nın Ceylanpınar ilçesindeki sınır karakoluna PYD/PKK /YPG 'nin işgali altındaki bölgeden yapılan roketatarlı saldırıya mislliyle karşılık verildi, 11 terörist ektkisiz hale getirildi.

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DHA: TSK: Urfa' nın Ceylanpınar ilçesindeki sınır karakoluna PYD/PKK /YPG 'nin işgali altındaki  bölgeden   yapılan roketatarlı saldırıya mislliyle karşılık verildi, 11 terörist ektkisiz hale getirildi.