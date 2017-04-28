DHA: TSK: Urfa' nın Ceylanpınar ilçesindeki sınır karakoluna PYD/PKK /YPG 'nin işgali altındaki bölgeden yapılan roketatarlı saldırıya mislliyle karşılık verildi, 11 terörist ektkisiz hale getirildi.
Hoşlandığı erkeği ikna etmek için sunum hazırlayan kız hüsrana uğradı!
Dünyanın 2 yaşında böyle tanıdığı müptela bebek büyüdü
Beşiktaş'ı yıkan haber: Dün gece Talisca için resmi teklif geldi
Saadet Hoca'nın deşifre ettiği tacizci müdür, öğrencileri tehdit etti
Survivor eski yarışmacısı, sevgilisiyle takside basıldı
Sincar operasyonu sonrası ilk buluşma! Erdoğan, Barzani'yle görüşecek
Emre'yi Hakan Şükür'le vurdu: Abilerin bugün ülkeye giremiyor
Kaçırdıkları adamı canlı canlı gömdüler!
TV'den haberi izleyip saydırdı: Y..şak, kanı bozuk b.k