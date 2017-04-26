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DHA: FETÖ kapsamında 9 bin 103 emniyet teşkilatı mensubu açığa alındı.

Flaş

DHA: FETÖ kapsamında 9 bin 103 emniyet teşkilatı mensubu açığa alındı

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Dha, FETÖ
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