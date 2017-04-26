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Tutuklu yargılanan HDP Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan tahliye edildi.

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Tutuklu yargılanan HDP Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan tahliye edildi

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