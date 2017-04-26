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DHA: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu: Terör örgütünün Irak ve Suriye'nin kuzeyinde sınırımıza mücavir iki bölgedeki mevzilerine yönelik 25 Nisan tarihli hava operasyonu öncesinde, ABD ve DEAŞ'la Mücadele Küresel Koalisyonu ile Rusya Federasyonu gerek askeri, gerek...

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DHA: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu: Terör örgütünün Irak ve Suriye'nin kuzeyinde sınırımıza mücavir iki bölgedeki mevzilerine yönelik 25 Nisan tarihli hava operasyonu öncesinde, ABD ve DEAŞ'la Mücadele Küresel Koalisyonu ile Rusya Federasyonu gerek askeri, gerek diplomatik  kanallardan bilgilendirilmiştir.

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