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DHA: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz darbe girişimine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığı'ndaki faaliyetlere yönelik iddianame tamamlandı.

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DHA: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz darbe girişimine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığı'ndaki faaliyetlere yönelik iddianame tamamlandı. İddianamede 15 Temmuzdaki darbe girişimine katıldığı gerekçesiyle 52 şüpheli hakkında, 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 22,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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