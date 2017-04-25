DHA: Bitlis'in merkeze bağlı Aşağıölek köyü kırsalında bulunan Sehi ormanlarında yürütülen operasyonlar sırasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı.
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