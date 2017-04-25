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DHA: Şırnak' ta Şenoba kırsalında EYP' nin patlaması sonucu 2 asker şehit oldu.

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DHA: Şırnak' ta  Şenoba kırsalında EYP' nin patlaması sonucu 2 asker şehit oldu.

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