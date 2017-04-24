Flaş
Medipol Başakşehir Kulübü ayrıca, Volkan Babacan hakkında, Selman Kutlu'nun görsel basındaki ifadelerinde kendisine herhangi bir fiili müdahelesi olmadığını belirtmesi dikkate alınarak, TFF'den alınacak kararı takiben değerlendirme yapılmasına karar verdi.
Medipol Başakşehir Kulübü ayrıca, Volkan Babacan hakkında, Selman Kutlu'nun görsel basındaki ifadelerinde kendisine herhangi bir fiili müdahelesi olmadığını belirtmesi dikkate alınarak, TFF'den alınacak kararı takiben değerlendirme yapılmasına karar verdi.