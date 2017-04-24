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Medipol Başakşehir Kulübü ayrıca, Volkan Babacan hakkında, Selman Kutlu'nun görsel basındaki ifadelerinde kendisine herhangi bir fiili müdahelesi olmadığını belirtmesi dikkate alınarak, TFF'den alınacak kararı takiben değerlendirme yapılmasına karar verdi.

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Medipol Başakşehir Kulübü ayrıca, Volkan Babacan hakkında, Selman Kutlu'nun görsel basındaki ifadelerinde kendisine herhangi bir fiili müdahelesi olmadığını belirtmesi dikkate alınarak, TFF'den alınacak kararı takiben değerlendirme yapılmasına karar verdi.

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