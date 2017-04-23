DHA: Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı'nı ziyaretinde, askeri törenle karşılanmasıyla ilgili "Genelkurmay Başkanı'nın direktifiyle inceleme başladı. Tamamladım. Raporu sundum. İki kelime ile söyleyeyim; kasıt yok, kusur var" dedi.