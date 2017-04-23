DHA : Kuzey Irak'a Zap ve Gara bölgelerindeki PKK hedeflerine hava harekatı



TSK : Dün akşam saatlerinde Kuzey Irak'taki Zap ve Gara bölgelerine Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlenmiş; eylem hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan iki mağara, iki sığınak ve dört silah mevzii ateş altına alınarak imha edilmiştir.