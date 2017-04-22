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DHA : TSK : Dün akşam saatlerinde Kuzey Irak'taki Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarca düzenlenen hava harekatı ile bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce kullanıldığı tespit edilen silah mevzii, mağara ve sığınaklar imha edilmiştir.
DHA : TSK : Dün akşam saatlerinde Kuzey Irak'taki Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarca düzenlenen hava harekatı ile bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce kullanıldığı tespit edilen silah mevzii, mağara ve sığınaklar imha edilmiştir.