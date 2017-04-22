DHA : Meteoroloji'den orta kuvvette kar yağışı uyarısı



Meteoroloji Genel Müdürlüğü "Bu akşam ve yarın (23.04.2017) sabah saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimleri (Bolu, Karabük, Kastamonu, Düzce'nin Yüksekleri), Marmara'nın güneydoğusu(Bilecik, Bursa'nın güneyi, Sakarya'nın güney ilçeleri), İç Ege (Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya), Göller yöresi (Isparta, Burdur'un yüksekleri), İç Anadolu'nun kuzeybatısında (Eskişehir, Çankırı, Konya'nın batı ilçeleri, Ankara'nın kuzey ve batı çevreleri) yağışların orta şiddette kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, buzlanma, don olayı)karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."