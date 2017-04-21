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Darüşşafaka Doğuş seriyi 1-1 yaptı EuroLeauge'de Darüşşafaka Doğuş, Real Madrid'i 80-84 yendi.

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Darüşşafaka Doğuş seriyi 1-1 yaptı 

EuroLeauge'de Darüşşafaka Doğuş, Real Madrid'i 80-84 yendi