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İzmir, Bursa, Manisa, Uşak ve çevresinde hissedilen yeni bir deprem meydana geldi.
21 Nisan 2017 Cuma 17:20
İzmir
,
Bursa
,
Manisa
,
Uşak
ve çevresinde hissedilen yeni bir deprem meydana geldi.
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[9527882] DHA
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