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İzmir, Bursa, Manisa, Uşak ve çevresinde hissedilen yeni bir deprem meydana geldi.

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İzmir, Bursa, Manisa, Uşak ve çevresinde hissedilen yeni bir deprem meydana geldi.

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Deprem, Manisa, Bursa, İzmir, Uşak