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DHA: TSK: Son bir hafta içindeki operasyonlarda, 45 terörist etkisiz hale getirildi.

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DHA: TSK: Son bir hafta içindeki operasyonlarda, 45 terörist etkisiz hale getirildi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Ordusu, Terör, Dha, Tsk