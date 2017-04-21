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DHA: TSK: Son bir hafta içindeki operasyonlarda, 45 terörist etkisiz hale getirildi.
21 Nisan 2017 Cuma 10:48
DHA
:
TSK
: Son bir hafta içindeki operasyonlarda, 45 terörist etkisiz hale getirildi.
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[9525558] DHA
Türk Silahlı Kuvvetleri
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