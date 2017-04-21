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Lyon'a penaltılarda 7 - 6 yenilen Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.
21 Nisan 2017 Cuma 00:51
Lyon
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[9525011] DHA
Besiktaş
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