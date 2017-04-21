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Lyon'a penaltılarda 7 - 6 yenilen Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

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Lyon'a penaltılarda 7 - 6 yenilen Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti

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Besiktaş, Beşiktaş, Avrupa, Lyon