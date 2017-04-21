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Uzatma dakikalarında da gol olmayan Beşiktaş - Lyon mücadelesi penaltılara kaldı.

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Uzatma dakikalarında da gol olmayan Beşiktaş - Lyon mücadelesi penaltılara kaldı

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Besiktaş, Beşiktaş, Lyon