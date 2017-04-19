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UEFA ayrıca Beşiktaş ve Lyon'a 100'er bin euro para cezası verdi.

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UEFA ayrıca Beşiktaş ve Lyon'a 100'er bin euro para cezası verdi

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