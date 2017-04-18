DHA : Tunceli'de irtibat kesilen helikopterle ilgili arama kurtarma çalışmaları devam ederken Bingöl Valiliği yetkilileri 112'ye açılan telefonun helikopter mürettebatı veya yolculardan değil, bölgedeki bir karakoldan geldiğini belirttiler. Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının yürütüldüğü bölgedeki bir karakoldan 112'nin aranarak yaralılar olduğu bilgisi verildiğini, ancak bu bilginin teyit edilmeden basınla paylaşıldığını, ancak kendilerinin de bu bilgiyi teyit edemediğini söylediler