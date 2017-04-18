DHA: Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ettiği telefon görüşmesinde, Erdoğan'a "Dostluğumuzu önemsiyorum, beraber yapacağımız birçok önemli iş var" dedi. Trump, ayrıca Suriye'de gerçekleştirilen hava saldırılarına Türkiye'nin desteği için teşekkür ederek, "Rejimin saldırılarına daha fazla sessiz kalamayız" dedi.