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Lavrov: Şam'daki rejimi devirirsek, IŞİD ile savaşı kaybedebiliriz.
12 Nisan 2017 Çarşamba 21:51
Lavrov:
Şam
'daki rejimi devirirsek,
IŞİD
ile savaşı kaybedebiliriz.
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[9492932] DHA
Irak ve Şam İslam Devleti
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