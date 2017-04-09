Türkiye depremlerle sarsılıyor! Bu Kez Van Sallandı
Akşam saatlerinde 3 şehirde depremler meydana geldi. Önce Adıyaman ardından Kahramanmaraş son olarak ise Van sallandı. Van'daki depremin büyüklüğü 4.2 olarak kaydedildi.
Akşam saatlerinde Adıyaman Samsat'ta 3.5 büyüklüğünde daha sonra Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde 3.3 şiddetinde depremler meydana geldi. Son olarak bir sallantı haberi de Van'ın Tusba ilçesinden geldi.
TUSBA'DA DA DEPREM OLDU
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) edinilen bilgiye göre saat 24.30'da, Van'ın Tusba ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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