Türkiye depremlerle sarsılıyor! Bu Kez Van Sallandı

Akşam saatlerinde Adıyaman Samsat'ta 3.5 büyüklüğünde daha sonra Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde 3.3 şiddetinde depremler meydana geldi. Son olarak bir sallantı haberi de Van'ın Tusba ilçesinden geldi.

TUSBA'DA DA DEPREM OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) edinilen bilgiye göre saat 24.30'da, Van'ın Tusba ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.