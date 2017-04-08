DHA: Başbakan Binali Yıldırım ABD Başkan Yardımcısı Michael Pence ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başbakan Yıldırım, görüşmede, Suriye rejiminin İdlip'teki kimyasal saldırıyla işlediği insanlık suçuna karşı ABD tarafından bu sabah verilen zamanlı karşılığın insanlık vicdanına ve dünya kamuoyunun hislerine tercüman olduğunu ifade etti ve stratejik ortağı ABD'den Suriye meselesine daha fazla ağırlık koymasını beklediğini ve bu yolda her türlü desteği vermeye de hazır olduğunun altını çizdi.