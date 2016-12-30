Flamingoların Irak'taki 'Acı' Akıbeti

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Hayvanat bahçesinde Flamingoların gezmesi

Flamingolardan detaylar Irak'ın güneyinde yer alan Dicle Nehri havzasındaki Ahvar bölgesine yoğun şekilde göç etmeye başlayan flamingoların burada yöre halkı tarafından avlanmaya maruz kalıyor. Flamingolar, avlandıktan sonra Basra'nın güneyinde bir hayvanat bahçesine getirilerek, burada satışa sunuluyor.