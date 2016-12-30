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Flamingoların Irak'taki "Acı" Akıbeti

Flamingoların Irak'taki "Acı" Akıbeti

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Hayvanat bahçesinde Flamingoların gezmesi Flamingolardan detaylar Irak'ın güneyinde yer alan Dicle Nehri havzasındaki Ahvar bölgesine yoğun şekilde göç etmeye başlayan flamingoların burada yöre halkı tarafından avlanmaya maruz kalıyor.

Flamingoların Irak'taki 'Acı' Akıbeti

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Hayvanat bahçesinde Flamingoların gezmesi
Flamingolardan detaylar Irak'ın güneyinde yer alan Dicle Nehri havzasındaki Ahvar bölgesine yoğun şekilde göç etmeye başlayan flamingoların burada yöre halkı tarafından avlanmaya maruz kalıyor. Flamingolar, avlandıktan sonra Basra'nın güneyinde bir hayvanat bahçesine getirilerek, burada satışa sunuluyor.

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