Flaman Bakanın Türk Camisi ile İlgili Kararı Tartışma Yarattı

Belçika'nın Flaman Hükümeti İçişleri Bakanı Liesbeth Homans, "Erdoğan rejiminin uzantısı" olduğu gerekçesiyle Beringen kentindeki Diyanet İşleri'ne bağlı Fatih Cami'nin ruhsatını iptal edeceğini açıkladı.





Flaman bakan, bu gerekçesini Belçika Ulusal Güvenlik Teşkilatı raporuna dayandırdı. Ulusal Güvenlik ise, Bakan Homans'ı doğrulamadı.



Homans, Fatih Cami'nin ruhsatını iptal etmekte kararlı. Bu, caminin artık devlet yardımı alamayacağı anlamına geliyor.



'Cami, Türk hükümeti tarafından yönlendiriliyor'



Flaman Parlamentosu İçişleri Komisyonu'nun, geçen Cuma günü ele aldığı iki ulusal güvenlik raporunun ardından, İçişleri Bakanı Homans, Fatih Cami'nin "Türk hükümeti tarafından yönlendirildiğini" söyledi.





Homans, Fatih Cami'nin Diyanet'e bağlı diğer camiler gibi Türkiye kökenli cemaati ayrıştırdığını, cemaati birbirine düşürdüğünü ve Türkiye'nin iç sorunlarını Belçika'ya ithal ettiğini savundu.



Flaman bakan, bu nedenle caminin ruhsatının iptal edileceğini açıkladı. Homans, Flaman bölgesindeki Diyanet'e bağlı diğer 13 caminin de inceleneceğini söyledi.



'Casusluk faaliyetine ilişkin bir çalışma yok'



Ulusal Güvenlik Teşkilatı'ndan Flaman Televizyonu'na yapılan açıklamada ise, Homans'ın iddia ettiği gibi bir rapor bulunmadığı belirtildi.



Ulusal güvenlik yetkilisi, sadece caminin eski imamı ile ilgili bir araştırma yapıldığını ancak Homans'ın söz ettiği gibi yasadışı girişim ya da casusluk faaliyetine ilişkin herhangi bir çalışma olmadığını vurguladı.





Fatih Cami'nin eski imamının Türk istihbaratı ile ilişkisi olduğuna ilişkin iddialar basına yansımıştı.



Homans ise, caminin "Erdoğan rejiminin uzun kolu" olduğuna ilişkin bilgilerin 4-5 sayfalık raporda yer aldığını belirterek, ulusal güvenlik yetkilisinin açıklamasına şaşırdığını söyledi.





'Çok garip bir hikaye'



Beringen Belediye Başkanı Maurice Weber de, bakanın açıklamalarını "çok garip bir hikaye" diye değerlendirdi. Weber, "Eğer iddia ettiği gibi bir durum varsa neden bizi bilgilendirmedi?" dedi.





Flaman İçişleri Bakanı Liesbeth Homans ise, "çok gizli" ulusal güvenlik raporuna göre, Fatih Cami ile ilgili iddiaların doğru olduğunu belirterek, ruhsatını iptal edeceğini vurguladı.





Bu, Belçika'daki diğer onlarca caminin de ruhsatını kaybetmesine yol açabilecek.



Ruhsatın iptali, camilerin Belçika'da devlet yardımından mahrum kalması anlamına geliyor. Aynı zamanda, hükümet tarafından tanınmayan camilere Türkiye tarafından imam gönderilmesi de mümkün olmayacak.

Yeni Flaman İttifakı: Bütün camiler mercek altına alınmalı



Flaman hükümetinin camilere verdiği devlet yardımlarının yüzde 58'i Diyanet'e bağlı camilere gidiyor.







Homans'ın Türk camisi ile ilgili kararına partisi Yeni Flaman İttifakı'ndan (N-VA) destek geldi. Partisi, Homans'ın bütün camileri mercek altına almasını istedi.



N-VA, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Belçika'daki camilere "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtlarını izleme talimatı" verdiğini, Belçika'daki temsilcilerin Ankara'ya 8 sayfalık bir bilgi notu gönderdiğini belirtti.

Homans'a 'kutuplaşma' eleştirisi



Hükümet ortağı Flaman Hıristiyan Demokrat Partisi (CD-V) ise, Homans'ın camilerle ilgili kararını eleştirdi. CD-V'ye göre Homans, bu davranışı ile güvenilirliğini riske attı.



Flaman Sosyalist Partisi de, Homans'ı toplumda kutuplaşmaya yol açmakla suçladı.



Sosyalistler, camilerin denetimi konusunda görevini yapmayan İçişleri Bakanı'nın, medya önünde şov yaptığını savundu.