Fizyoterapi ve rehabilitasyonda uygulama ve araştırma imkânı!

Programın en güçlü yanı, öğrencilerin Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde araştırmalar yapabilmesi. Proje ve makale yazma dersleriyle başlayan araştırma süreci, öğrencilerin yüksek lisanslarını en az bir isimli makale yazmasıyla tamamlanıyor. Makale yazma tecrübesi, yüksek lisans öğrencilerini doktora ve akademisyenliğe güçlü bir şekilde hazırlıyor.

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde eğitim veren Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı, alanında bilimsel ve teknolojik gelişimleri izleyen, eğitim, araştırma ve uygulamalarında ileri ve derin bilgi, beceri ve tutum kazanmış, bilgilerini klinik ve bilimsel çalışmalarla bütünleştirebilen, sonuçlarını yorumlayabilen, yaşam boyu öğrenmeye devam edebilen, fizyoterapi ve rehabilitasyon ile ilgili eğitim programlarına katkı verebilen, ulusal ve uluslar arası düzeyde uzman fizyoterapistler yetiştirmeyi amaçlıyor.

Akademik klinik çalışma dersi fark yaratıyor

Yüksek lisans programı hakkında bilgi veren Üsküdar Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Defne Kaya, programın zengin içeriğine ve alanında uzman akademisyen kadrosuna dikkat çekerek "Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı'nda bir çok programdan farklı olarak, Üsküdar Üniversitesi'nin teması olan bilişsel yöntem ve nörobilimin; fizyoterapi ve rehabilitasyonun her alanında nasıl kullanılacağı işliyor. Ayrıca yüksek lisans öğrencileri 'Akademik Klinik Çalışma' dersi ile kliniklerde proje ve çalışmalar yaparak akademisyenliğe güçlü bir şekilde hazırlanıyor" diye konuştu.

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı'nda bilim uzmanlığı programı 2016-2017 eğitim-öğretim yılında başladı. Bu programı tamamlayan mezunlar, fizyoterapi ve rehabilitasyonun çeşitli özelleşmiş alanlarındaki klinik ve akademik çalışmalarında uzmanlık düzeyinde geliştirdiği yeterliliklerini kullanabilir ve ileri düzeyde mesleki uygulama ve araştırma yapabiliyor.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı mezunları "yüksek lisans" derecesi alarak mezun olabilirken, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Programı'ndan mezun olmak için 2 yıl, toplam 120 AKTS kredilik programını başarılı ile tamamlamış ve tezini başarıyla savunmuş olması gerekiyor.

Programda, fizyoterapi ve rehabilitasyona özelleşmiş alanlarda klinik ve akademik çalışmalarını uzmanlık düzeyinde yürütebilen ve geliştirebilen fizyoterapistler yetiştiriliyor. Fizyoterapi ve rehabilitasyon bilim uzmanlığı programı mezunları, toplumu destekleyip, yönlendirebilmekte, fiziksel aktiviteye katılımı desteklemede, fonksiyonları iyileştirerek fizyoterapi ve rehabilitasyona özel ölçümler ışığında yaşam kalitesini yükseltmede uzman kişiler olarak programı tamamlıyor.

