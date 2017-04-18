Fizy'de Finalist Okullar Belli Oldu
fizy 20’nci Liseler Arası Müzik Yarışmasında finalist okullar belli oldu.
fizy 20'nci Liseler Arası Müzik Yarışmasında finalist okullar belli oldu. Büyük final 22 Nisan'da Bostancı Gösteri Merkezi'nde olacak.
Turkcell, Serhat Hacıpaşalıoğlu önderliğindeki End Productions tarafından, fizy sponsorluğunda gerçekleşen elemelerine 49 ilden 465 okulun katıldığı 'fizy 20'nci Liseler Arası Müzik Yarışması'nda finalist okulların belli olduğunu ve 22 Nisan'da Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki büyük finalde öğrencilere büyük sürprizler olacağını duyurdu. Elemeler İzmir, Ankara ve İstanbul'da yapılmıştı.
Jüri üyeleri arasında ünlü konuklar ve gazeteciler var
Şirketten yapılan açıklamada, yarışmanın kurucusu Serhat Hacıpaşalıoğlu'nun başkanlığını yapacağı, toplam 6 kategoride ilk üçe girenlere ödüllerin dağıtılacağı finalin jürisinde, birbirinden ünlü konuklar ve gazeteciler yer aldığı belirtildi. Martha Wash, İskender Paydaş, Turhan Yükseler, Samsun Demir, Fuat Güner, Ayça Varlıer, Tarkan Gözübüyük, Harun Tekin, Yeşim Salkım, Olcayto Ahmet Tuğsuz, Ogün Sanlısoy, Figen Çakmak, Seyyal Taner, Meltem Taşkıran, Edis gibi müzik dünyasının ünlü isimlerine, Cem Ceminay, Ömür Gedik, Mehmet Coşkundeniz, Mehmet Çalışkan, İlker Gezici, Tolga Akyıldız, Sebla Koçan, Nazlı Mengi, Selay Sarı, Meltem Fıratlı, Ceren Çıplak, Uygar Taylan, Suat Kavukluoğlu, İpek Koşan, Çağlan Tekil, Elif Aktuğ gibi Türkiye'nin en önemli gazeteci ve televizyoncuları eşlik edeceği bildirildi.
Jürinin onur konuğu 'Martha Wash'
Açıklamada, yarışmanın yapımcısı Serhat Hacıpaşalıoğlu'nun, Amerika'nın, pop, R&B ve dans müziğindeki kült sanatçılarından, 'It's Raining Man' şarkısıyla bilinen dünyaca ünlü Martha Wash'ı jürinin onur konuğu olarak Türkiye'ye ye getirdiği ifade edildi. Gecede 'Legend of Pop' ödülünün verileceği sanatçı, jüri üyeliğinin yanı sıra törende iki şarkısıyla sahne alacağı aktarıldı.
Finalde 34 okul yarışacak
Elemeleri geçip finale kalan 31 okulun öğrencileri Bostancı Gösteri Merkezi'nde jürinin önüne çıkarak bütün hünerlerini ortaya koyacacağı ve ön jüri tarafından yapılan değerlendirmede finalist olan 31 okula, fizy platformundan yapılan herkese açık oylamada en çok oyu alan 3 okul daha ekleneceği belirtildi.
'Yılın Genç Yıldızı Ödülü'Güliz Ayla'ya
Açıklamanın devamında ise 'Olmazsan Olmaz' şarkısıyla beğeni kazanan Güliz Ayla'ya 'Yılın Genç Yıldızı' ödülünü verileceği ve genç şarkıcının şarkısıyla liseliler için sahne alacağı belirtildi. Ödül töreninde pop müziğinin genç yıldızlarından Edis ise 'Dudak' şarkısını liseliler için seslendireceği ve 2010 'da Liseler Arası Müzik Yarışması'nın en iyi erkek solisti olan, son dönemde 'Salla Gitsin' şarkısıyla listelere giriş yapan Baran Bayraktar'ın da sevilen şarkısıyla sahnede olacağı dile getirildi. Ayrıca, Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilecek ve canlı yayınlanacak ödül töreninin ardından, Türk pop müziğinin en iyi isimlerinden Hande Yener'in ise sevilen şarkılarıyla öğrencilere konser vererek kutlamalara ortak olacağı ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL