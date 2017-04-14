Fizy 20. Liseler Arası Müzik Yarışması'nda Hande Yener Konseri

Turkcell'in müzik platformu fizy'nin sponsorluğunda düzenlenen 20. Liseler Arası Müzik Yarışması'nın büyük finalinde Hande Yener sahneye çıkıyor.



Turkcell açıklamasına göre, fizy 20. Liseler Arası Müzik Yarışması'nın büyük finali, 22 Nisan'da Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Canlı yayınlanacak finalde, Türk pop müziğinin en iyi isimlerinden Hande Yener de sahne alacak.



Liselilerin büyük ödüller için kıyasıya yarışacağı günde Yener, en sevilen şarkılarıyla ödül töreninde konser verecek. "Finalde ben de sizinleyim" diyerek sosyal medyadan herkesi davet eden sanatçı, kutlamalara da katılacak.



Serhat Hacıpaşalıoğlu önderliğinde End Productions tarafından aralıksız 20 senedir yapılan yarışmanın İstanbul, Ankara ve İzmir elemelerinde 49 ilden 465 okul yarıştı. Jürinin seçtiği 30 finalist okula ek olarak fizy'den yapılan oylama sonucu seçilecek 3 finalist daha eklenecek.



Finalde grupları yerinde desteklemek ve Hande Yener'in konserini izlemek isteyenlerin tek yapması gerekense BiP uygulamasını indirmek. BiP'i indirdikten sonra da uygulamanın "keşfet" bölümünden fizy LMY kanalını takibe alıp adlarını ve soyadlarını yazıp gönderenler ücretsiz bilete sahip olacak.